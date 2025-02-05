أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: نرفض كل دعوات التهجير للشعب الفلسطيني من أرض وطنه

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: حل الدولتين وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي هو الضمان للأمن والإستقرار والسلام

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: حل الدولتين وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي هو الضمان للأمن والإستقرار والسلام

الخارجية الصينية: نأمل أن تعتبر كل الأطراف وقف إطلاق النار والحكم بعد انتهاء الصراع فرصة لإعادة القضية الفلسطينية لمسارها الصحيح من التسوية السياسية القائمة على حل الدولتين