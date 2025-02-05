الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: نرفض كل دعوات التهجير للشعب الفلسطيني من أرض وطنه

آخر الأخبار
2025-02-05 | 02:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: نرفض كل دعوات التهجير للشعب الفلسطيني من أرض وطنه
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: نرفض كل دعوات التهجير للشعب الفلسطيني من أرض وطنه

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

اللجنة

التنفيذية

لمنظمة

التحرير

الفلسطينية:

دعوات

التهجير

للشعب

الفلسطيني

LBCI التالي
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: حل الدولتين وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي هو الضمان للأمن والإستقرار والسلام
الخارجية الصينية: نأمل أن تعتبر كل الأطراف وقف إطلاق النار والحكم بعد انتهاء الصراع فرصة لإعادة القضية الفلسطينية لمسارها الصحيح من التسوية السياسية القائمة على حل الدولتين
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:45

جورج عقيص عن التأليف الحكومي: الوضع يتغيّر كلياً في هذه الحالة..."وراحوا عملو كل شي عكسن اللي قلنالن اياه" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
03:19

عون أمام وفد "المقاصد": ‏أنا على توافق مع سلام وسنصل إلى صيغة حكومية تعتمد المعايير والمبادىء التي حددناها

LBCI
آخر الأخبار
03:15

النائب جورج عقيص للـLBCI: نحن ضد إحتكار الطائفة الشيعية لوزارة المالية كما أننا ضح إحتكار أي طائفة أخرى لحقيبة أخرى

LBCI
آخر الأخبار
03:14

المبعوثة الأميركية للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس لـ"الشرق": تحدثت مع نواف سلام وآخرين ولم نقل من عليهم أن يختاروا في الحكومة اللبنانية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:45

جورج عقيص عن التأليف الحكومي: الوضع يتغيّر كلياً في هذه الحالة..."وراحوا عملو كل شي عكسن اللي قلنالن اياه" (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
03:15

النائب جورج عقيص للـLBCI: نحن ضد إحتكار الطائفة الشيعية لوزارة المالية كما أننا ضح إحتكار أي طائفة أخرى لحقيبة أخرى

LBCI
آخر الأخبار
03:14

المبعوثة الأميركية للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس لـ"الشرق": تحدثت مع نواف سلام وآخرين ولم نقل من عليهم أن يختاروا في الحكومة اللبنانية

LBCI
آخر الأخبار
02:59

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: حل الدولتين وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي هو الضمان للأمن والإستقرار والسلام

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-02-03

جريمة فاريا الصادمة لا تزال تتفاعل... هذه آخر المستجدات

LBCI
أمن وقضاء
2025-02-03

في جريمة فاريا... أمن الدولة تضبط السيارة التي كان يقودها جوناثان شمعون

LBCI
آخر الأخبار
01:19

رئيس وزراء أستراليا: نؤيد حل الدولتين في غزة

LBCI
أخبار لبنان
11:19

باسيل: نحن لسنا حلفاء مع الثنائيّ الشّيعيّ لتطيير الحكومة ولسنا حلفاء مع المعارضة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:00

بعد لقاء ترامب-نتنياهو... هكذا أتت ردود الفعل في إسرائيل على كلام ترامب

LBCI
أخبار دولية
01:36

ترامب: الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على غزة...نتانياهو: إنها شيء قد يغير التاريخ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:55

مواقف مهمّة أطلقها ترامب حول غزة قبل لقائه نتانياهو... وهذه آخر المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
15:02

خوري للـLBCI: على اللبنانيين أن لا يقبلوا بأن يكون الحد الأدنى للأجور أقل من 1500 دولار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

تفكيك الـ USAID: ترامب يسيطر... ماسك يكشف... والديمقراطيون في حالة فوضى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

مسار تأليف الحكومة ينتظر رؤية واشنطن والغرب لشكلها ودورها المستقبلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

ترامب يصعّد ضد الصين... وهؤلاء أبرز الخاسرين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

تفاصيل لقاءات رئيس الوزراء القطري بالمسؤولين اللبنانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

مستقبل غزة في محادثات نتنياهو في واشنطن

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
23:52

منخفض جوي قصير وطقس بارد ومثلج...

LBCI
أمن وقضاء
14:11

بعد إشكال فيطرون ووفاة العامل المصري... هذا ما كشفته معلومات للـLBCI حول سبب الوفاة

LBCI
خبر عاجل
15:07

ترامب: أريد أن أرى الأردن ومصر تستقبلان فلسطينيين من غزة ولا بديل لدى الفلسطينيين سوى مغادرة غزة

LBCI
أمن وقضاء
13:02

إشكال داخل إحدى محطات المحروقات في فيطرون أدى الى وفاة عامل مصري... وهذه التفاصيل

LBCI
خبر عاجل
10:56

باسيل: نحن مع عدم عزل وعدم استهداف أي مكون وتحديدا الشيعة ولكن هذا لا يعني إعلاءهم عن غيرهم في التسمية وإعطاءهم ما لا يعطى لغيرهم تعويضا لهم عن الحرب

LBCI
خبر عاجل
15:03

ترامب: لا يمكن لايران أن تمتلك سلاحا نوويا ولدينا الحق في منع بيع نفطها إلى دول أخرى وإذا ردت إيران وحاولت قتلي فسنقضي عليها

LBCI
أمن وقضاء
11:55

قوى الأمن كشفت ملابسات جريمة قتل حصلت في محلّة النهر - بيروت

LBCI
أخبار دولية
06:15

القبض على "الخَفاش" في سوريا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More