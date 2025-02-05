النائب جورج عقيص للـLBCI: نحن ضد إحتكار الطائفة الشيعية لوزارة المالية كما أننا ضح إحتكار أي طائفة أخرى لحقيبة أخرى

جورج عقيص عن التأليف الحكومي: الوضع يتغيّر كلياً في هذه الحالة..."وراحوا عملو كل شي عكسن اللي قلنالن اياه" (فيديو)

جورج عقيص عن التأليف الحكومي: الوضع يتغيّر كلياً في هذه الحالة..."وراحوا عملو كل شي عكسن اللي قلنالن اياه" (فيديو)

المبعوثة الأميركية للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس لـ"الشرق": تحدثت مع نواف سلام وآخرين ولم نقل من عليهم أن يختاروا في الحكومة اللبنانية