معلومات للـLBCI: الإتصالات على خط المفاوضات الحكومية ليلًا في اتجاه بلورة صيغة يتم التوافق عليها مع القوات اللبنانية حول حقيبة الخارجية ومعلومات ترددت عن إحتمال زيارة الرئيس المكلف نواف سلام قصر بعبدا عصر اليوم إذا سارت الأمور في الإتجاه المطلوب

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