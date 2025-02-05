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كسروان
15
o
متن
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معلومات للـLBCI: سلام بعد قليل في بعبدا للبحث في اللمسات الاخيرة على التشكيلة والامور تتجه الى اسناد الخارجية لشخصية يتوافق عليها الرئيسان وحصة القوات الى الان بالاضافة الى الخارجية وزارة الاتصالات لكمال شحادة بالنسبة لوزارة الطاقة جو صدي
آخر الأخبار
2025-02-05 | 07:40
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معلومات للـLBCI: سلام بعد قليل في بعبدا للبحث في اللمسات الاخيرة على التشكيلة والامور تتجه الى اسناد الخارجية لشخصية يتوافق عليها الرئيسان وحصة القوات الى الان بالاضافة الى الخارجية وزارة الاتصالات لكمال شحادة بالنسبة لوزارة الطاقة جو صدي
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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