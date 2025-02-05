معلومات للـLBCI: حقيبة الاعلام ستسند للمردة على الرغم من رفضها لها ولحقيبة السياحة طوني الرامي اما الحصة السنية فلا تزال وفق التصوّر الذي وضعه سلام

مصدر سياسي إسرائيلي لـ "رويترز": زيارة نتنياهو للبيت الأبيض كانت ناجحة جدا وتجاوزت كل توقعاتنا وأحلامنا والعلاقة بين نتنياهو وترامب لم تكن قط أفضل أو أوثق

مصدر سياسي إسرائيلي لـ "رويترز": زيارة نتنياهو للبيت الأبيض كانت ناجحة جدا وتجاوزت كل توقعاتنا وأحلامنا والعلاقة بين نتنياهو وترامب لم تكن قط أفضل أو أوثق

معلومات للـLBCI: سلام بعد قليل في بعبدا للبحث في اللمسات الاخيرة على التشكيلة والامور تتجه الى اسناد الخارجية لشخصية يتوافق عليها الرئيسان وحصة القوات الى الان بالاضافة الى الخارجية وزارة الاتصالات لكمال شحادة بالنسبة لوزارة الطاقة جو صدي