مصدر سياسي إسرائيلي لـ "رويترز": زيارة نتنياهو للبيت الأبيض كانت ناجحة جدا وتجاوزت كل توقعاتنا وأحلامنا والعلاقة بين نتنياهو وترامب لم تكن قط أفضل أو أوثق

مصدر سياسي إسرائيلي لـ"رويترز": ترامب توصل لحلول مبتكرة للمشاكل التي رافقت دولة إسرائيل منذ قيامها

مصدر سياسي إسرائيلي لـ"رويترز": ترامب توصل لحلول مبتكرة للمشاكل التي رافقت دولة إسرائيل منذ قيامها

معلومات للـLBCI: حقيبة الاعلام ستسند للمردة على الرغم من رفضها لها ولحقيبة السياحة طوني الرامي اما الحصة السنية فلا تزال وفق التصوّر الذي وضعه سلام