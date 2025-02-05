مصدر سياسي إسرائيلي لـ "رويترز": زيارة نتنياهو للبيت الأبيض كانت ناجحة جدا وتجاوزت كل توقعاتنا وأحلامنا والعلاقة بين نتنياهو وترامب لم تكن قط أفضل أو أوثق

السابق