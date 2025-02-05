مستشار الأمن القومي الأميركي: من يرفض قول ترامب بشأن غزة لا يملك رؤية واقعية للشعب الفلسطيني والقول إننا يمكننا إعادة بناء غزة بينما الناس يقيمون هناك هو أمر غير واقعي

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