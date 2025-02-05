سفير مصر لدى لبنان للـLBCI: وزير الخارجية المصرية حمل رسالة تهنئة ودعوة الى الرئيس عون لزيارة مصر وحثّ القوى السياسية والرئاسات على الانتهاء من التشكلية بسرعة من اجل الاسراع في الاستقرار ونحن ندفع بهذا الاتجاه لأن الوضع الاقليمي بحاجة الى "لبنان أقوى

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