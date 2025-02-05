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o
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o
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o
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o
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البيت الأبيض: نتنياهو كان على علم بتصريحات ترامب بشأن غزة مسبقا
آخر الأخبار
2025-02-05 | 13:39
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البيت الأبيض: نتنياهو كان على علم بتصريحات ترامب بشأن غزة مسبقا
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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