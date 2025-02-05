النائب أحمد الخير لـ "حوار المرحلة": كل اللقاءات مع سلام لم توصلنا إلى النتائج المرجوة حول تمثيل عكار والمنية الضنية في الحكومة ومصلحة العهد وسلام أن تشارك هذه الطائفة وأبناء الشمال في الحكومة

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