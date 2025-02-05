الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
11
o
البقاع
5
o
الجنوب
12
o
الشمال
11
o
جبل لبنان
5
o
كسروان
11
o
متن
11
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
11
o
البقاع
5
o
الجنوب
12
o
الشمال
11
o
جبل لبنان
5
o
كسروان
11
o
متن
11
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رويترز: الرئيس التونسي يقيل الوزيرة سهام البوغديري ويعين مشكاة الخالدي وزيرة جديدة للمالية
آخر الأخبار
2025-02-05 | 17:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
رويترز: الرئيس التونسي يقيل الوزيرة سهام البوغديري ويعين مشكاة الخالدي وزيرة جديدة للمالية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الرئيس
التونسي
الوزيرة
البوغديري
ويعين
مشكاة
الخالدي
وزيرة
جديدة
للمالية
التالي
فرنسا ترفض تصريحات ترامب بأن الولايات المتحدة ستسيطر على غزة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس في العاصمة عمان للقاء العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:32
خمسة أميركيين على الأقل ما زالوا محتجزين في فنزويلا
أخبار دولية
00:32
خمسة أميركيين على الأقل ما زالوا محتجزين في فنزويلا
0
صحف اليوم
00:30
مصادر "الجمهورية": الولادة الحكومية ما زالت بحاجة إلى إنضاج
صحف اليوم
00:30
مصادر "الجمهورية": الولادة الحكومية ما زالت بحاجة إلى إنضاج
0
أخبار دولية
00:28
البنتاغون يعلن احتجاز عشرة مهاجرين "يشكلون تهديدا كبيرا" في غوانتانامو
أخبار دولية
00:28
البنتاغون يعلن احتجاز عشرة مهاجرين "يشكلون تهديدا كبيرا" في غوانتانامو
0
آخر الأخبار
00:11
الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج: عيناتا - الارز، كفردبيان - حدث بعلبك، العاقورة - حدث بعلبك، الهرمل - سير الضنية، الهرمل - القبيات، معاصر الشوف - كفريا، ترشيش - زحلة
آخر الأخبار
00:11
الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج: عيناتا - الارز، كفردبيان - حدث بعلبك، العاقورة - حدث بعلبك، الهرمل - سير الضنية، الهرمل - القبيات، معاصر الشوف - كفريا، ترشيش - زحلة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:30
مصادر "الجمهورية": الولادة الحكومية ما زالت بحاجة إلى إنضاج
صحف اليوم
00:30
مصادر "الجمهورية": الولادة الحكومية ما زالت بحاجة إلى إنضاج
0
آخر الأخبار
00:11
الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج: عيناتا - الارز، كفردبيان - حدث بعلبك، العاقورة - حدث بعلبك، الهرمل - سير الضنية، الهرمل - القبيات، معاصر الشوف - كفريا، ترشيش - زحلة
آخر الأخبار
00:11
الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج: عيناتا - الارز، كفردبيان - حدث بعلبك، العاقورة - حدث بعلبك، الهرمل - سير الضنية، الهرمل - القبيات، معاصر الشوف - كفريا، ترشيش - زحلة
0
صحف اليوم
00:09
الصيغة الوزارية التي اقترحها الرئيس المكلّف (الأخبار)
صحف اليوم
00:09
الصيغة الوزارية التي اقترحها الرئيس المكلّف (الأخبار)
0
آخر الأخبار
23:52
احصاءات غرفة التحكم المروري: ٦ جرحى في ٤ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
23:52
احصاءات غرفة التحكم المروري: ٦ جرحى في ٤ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
02:57
الخارجية الصينية تعليقًا على تصريح ترامب بشأن السيطرة على غزة: نعارض التهجير القسري لسكان القطاع
آخر الأخبار
02:57
الخارجية الصينية تعليقًا على تصريح ترامب بشأن السيطرة على غزة: نعارض التهجير القسري لسكان القطاع
0
آخر الأخبار
10:41
الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية: تم الاتفاق على تصفية الذمم السابقة المترتبة على الطرفين خلال العقد الماضي، وإبرام عقد جديد لتشغيل المحطة وفق شروط وآليات جديدة
آخر الأخبار
10:41
الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية: تم الاتفاق على تصفية الذمم السابقة المترتبة على الطرفين خلال العقد الماضي، وإبرام عقد جديد لتشغيل المحطة وفق شروط وآليات جديدة
0
آخر الأخبار
11:35
نواف سلام: عملتُ بتأنٍّ وصبر وأواجه حسابات يصعب على البعض التخلّي عنها أو يتقبّل أسلوباً جديداً في مواجهتها
آخر الأخبار
11:35
نواف سلام: عملتُ بتأنٍّ وصبر وأواجه حسابات يصعب على البعض التخلّي عنها أو يتقبّل أسلوباً جديداً في مواجهتها
0
آخر الأخبار
07:50
حكومة طالبان الأفغانية: خطة ترامب لإعادة توطين سكان غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي
آخر الأخبار
07:50
حكومة طالبان الأفغانية: خطة ترامب لإعادة توطين سكان غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
في لجنة الرقابة على شركات التأمين عقد منفوخ بمئات آلاف الدولارات مقابل خدمة زهيدة
تقارير نشرة الاخبار
13:55
في لجنة الرقابة على شركات التأمين عقد منفوخ بمئات آلاف الدولارات مقابل خدمة زهيدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
الـAI... في أهم عشر جامعات حول العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:51
الـAI... في أهم عشر جامعات حول العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الذكاء الصيني يجتاح أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الذكاء الصيني يجتاح أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
يارون بين الدمار والتحرير والاحتلال
تقارير نشرة الاخبار
13:27
يارون بين الدمار والتحرير والاحتلال
0
أخبار دولية
13:10
بعد مباحثات نتنياهو في واشنطن... هذه مشهدية المواقف داخل إسرائيل
أخبار دولية
13:10
بعد مباحثات نتنياهو في واشنطن... هذه مشهدية المواقف داخل إسرائيل
0
أخبار دولية
13:08
خطة ترامب لإسرائيل: غزة تفرغ من السكان.. والتطبيع يتمدد مع الجيران
أخبار دولية
13:08
خطة ترامب لإسرائيل: غزة تفرغ من السكان.. والتطبيع يتمدد مع الجيران
0
أخبار لبنان
13:02
زيارة الموفدة الأميركية أورتاغوس الى لبنان... هذا ما ستحمله معها وإمكانيات تأثيره على ولادة الحكومة
أخبار لبنان
13:02
زيارة الموفدة الأميركية أورتاغوس الى لبنان... هذا ما ستحمله معها وإمكانيات تأثيره على ولادة الحكومة
0
أخبار لبنان
13:00
قبل تصريح نواف سلام حول تشكيل الحكومة... محادثات دارت بينه وبين الرئيس عون وهذه تفاصيلها
أخبار لبنان
13:00
قبل تصريح نواف سلام حول تشكيل الحكومة... محادثات دارت بينه وبين الرئيس عون وهذه تفاصيلها
0
أخبار لبنان
12:50
مقدّمة النشرة المسائيّة 05-02-2025
أخبار لبنان
12:50
مقدّمة النشرة المسائيّة 05-02-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:40
سفير مصر لدى لبنان للـLBCI: عملية تشكيل الحكومة تحمل معها ارثًا قديمًا والامور لا تسير بشكل سريع ولكن نرجو ان تنتهي بطريقة لا تحمل معها المزيد من المطبّات وقاربنا الوصول الى توافق على الامور العالقة ووَصَلنا من الرؤساء الثلاثة اشارات جيدة
خبر عاجل
09:40
سفير مصر لدى لبنان للـLBCI: عملية تشكيل الحكومة تحمل معها ارثًا قديمًا والامور لا تسير بشكل سريع ولكن نرجو ان تنتهي بطريقة لا تحمل معها المزيد من المطبّات وقاربنا الوصول الى توافق على الامور العالقة ووَصَلنا من الرؤساء الثلاثة اشارات جيدة
2
أمن وقضاء
10:06
بأقل من 24 ساعة... شعبة المعلومات أوقفت الشخص الذي أضرم النار بالقاصر في مجدليا
أمن وقضاء
10:06
بأقل من 24 ساعة... شعبة المعلومات أوقفت الشخص الذي أضرم النار بالقاصر في مجدليا
3
خبر عاجل
11:35
نواف سلام من بعبدا: أعمل على تأليف حكومة اصلاح تضم كفاءات عالية ولن أسمح بأن تحمل في داخلها إمكانية تعطيل عملها بأي شكل من الأشكال
خبر عاجل
11:35
نواف سلام من بعبدا: أعمل على تأليف حكومة اصلاح تضم كفاءات عالية ولن أسمح بأن تحمل في داخلها إمكانية تعطيل عملها بأي شكل من الأشكال
4
خبر عاجل
10:45
رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام يلتقي رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا
خبر عاجل
10:45
رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام يلتقي رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا
5
أخبار لبنان
03:45
جورج عقيص عن التأليف الحكومي: الوضع يتغيّر كلياً في هذه الحالة..."وراحوا عملو كل شي عكسن اللي قلنالن اياه" (فيديو)
أخبار لبنان
03:45
جورج عقيص عن التأليف الحكومي: الوضع يتغيّر كلياً في هذه الحالة..."وراحوا عملو كل شي عكسن اللي قلنالن اياه" (فيديو)
6
أخبار لبنان
02:26
وكالة تسنيم: الخامنئي يعيّن نعيم قاسم وكيلاً له في لبنان
أخبار لبنان
02:26
وكالة تسنيم: الخامنئي يعيّن نعيم قاسم وكيلاً له في لبنان
7
أخبار لبنان
10:49
ياسين جابر: لم أكن يوماً حزبياً
أخبار لبنان
10:49
ياسين جابر: لم أكن يوماً حزبياً
8
أخبار دولية
03:00
بعد لقاء ترامب-نتنياهو... هكذا أتت ردود الفعل في إسرائيل على كلام ترامب
أخبار دولية
03:00
بعد لقاء ترامب-نتنياهو... هكذا أتت ردود الفعل في إسرائيل على كلام ترامب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More