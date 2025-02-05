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رويترز: الرئيس التونسي يقيل الوزيرة سهام البوغديري ويعين مشكاة الخالدي وزيرة جديدة للمالية

آخر الأخبار
2025-02-05 | 17:45
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رويترز: الرئيس التونسي يقيل الوزيرة سهام البوغديري ويعين مشكاة الخالدي وزيرة جديدة للمالية
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رويترز: الرئيس التونسي يقيل الوزيرة سهام البوغديري ويعين مشكاة الخالدي وزيرة جديدة للمالية

 
 
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