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بن غفير: لا أعذار لدى نتنياهو اليوم لأنّ ترامب أعطى الضوء الأخضر في شأن خطة التهجير في غزة

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2025-02-06 | 01:25
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بن غفير: لا أعذار لدى نتنياهو اليوم لأنّ ترامب أعطى الضوء الأخضر في شأن خطة التهجير في غزة
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بن غفير: لا أعذار لدى نتنياهو اليوم لأنّ ترامب أعطى الضوء الأخضر في شأن خطة التهجير في غزة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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