الخارجية الصينية تعليقًا على مقترح ترامب بخصوص غزة: الصين تدعم بقوة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطينيّ

ملك الأردن عبدالله الثاني يتوجه في زيارة عمل إلى العاصمة البريطانية لندن لتليها زيارة عمل إلى بوسطن وواشنطن في الولايات المتحدة الأميركية

ملك الأردن عبدالله الثاني يتوجه في زيارة عمل إلى العاصمة البريطانية لندن لتليها زيارة عمل إلى بوسطن وواشنطن في الولايات المتحدة الأميركية

أمال شحادة: الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين واصابة ثالث في حالة حرجة جدا و7 اصابات أخرى ما بين متوسطة وصعبة ضمن وحدة عسكرية في المنطقة العازلة التي تعدها إسرائيل في غزة بعد سقوط رافعة عليهم بسبب الطقس العاصف