المستشار السياسيّ لرئيس "حزب الكتائب اللبنانية" ساسين ساسين للـLBCI: لا مشكلة أن لا يتمثّل فريق في الحكومة فسلام أكّد أنّه يريد تشكيل حكومة لا علاقة لها بالمناكفات السّياسية

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ساسين للـLBCI: وزير المالية اليوم حزبيّ فلا يجوز الرضوخ للخيار الثّنائيّ "أمل" و"حزب الله" وعدم الرضوخ للخيارات الأخرى لذلك على سلام اتخاذ قرار واضح يفرض ما يريده هو والرئيس عون