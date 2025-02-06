التحكم المروري: اعادة فتح طريق عام ضهر البيدر أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية

ساسين للـLBCI: زيارة الفريق الأميركيّ بيروت قد تكون استطلاعية فإدارتنا في لبنان جديدة كما أنّ الموفد جديد لذلك لا أتوقّع أن تعطي هذه الزيارة نتيجة قبل تشكيل الحكومة

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