الرئيس عون خلال لقائه وفداً من لجنة مهرجانات بعلبك: عودة المهرجانات تساهم في إعادة لبنان على الخريطة السياحية العالمية وتعكس صورة حقيقية عن لبنان الحضاري

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الرئيس عون عرض مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة (الأونروا) فيليب لازاريني عمل المنظمة والصعوبات التي واجهتها ونوّه بالإجراءات التي اتخذت في عدد من مراكز المنظمات الفلسطينيّة