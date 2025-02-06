الرئيس الإيراني: لا نسعى إلى امتلاك سلاح نووي وهذا ما أفتى به مرشد الجمهورية وقد فتحنا مراكزنا النووية للتفتيش

تعزيزات عسكرية جديدة للجيش اللبنانيّ على الحدود اللبنانية السورية الشمالية منعًا لدخول مسلحين الاراضي اللبنانية

تعزيزات عسكرية جديدة للجيش اللبنانيّ على الحدود اللبنانية السورية الشمالية منعًا لدخول مسلحين الاراضي اللبنانية

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