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وزارة الخارجية الأيرلندية: مقترح إسرائيل بقبول أيرلندا لفلسطينيين من غزة "غير مجد ومصدر إزعاج"

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2025-02-06 | 06:36
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وزارة الخارجية الأيرلندية: مقترح إسرائيل بقبول أيرلندا لفلسطينيين من غزة &quot;غير مجد ومصدر إزعاج&quot;
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وزارة الخارجية الأيرلندية: مقترح إسرائيل بقبول أيرلندا لفلسطينيين من غزة "غير مجد ومصدر إزعاج"

 
 
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