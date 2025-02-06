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8
o
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o
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o
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o
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14
o
متن
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ترامب: إسرائيل ستسلم قطاع غزة إلى أميركا في نهاية القتال التي ستبدأ ببطء وحرص بناء ما سيصبح "أحد أكبر وأروع مشروعات التطوير"
آخر الأخبار
2025-02-06 | 06:45
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ترامب: إسرائيل ستسلم قطاع غزة إلى أميركا في نهاية القتال التي ستبدأ ببطء وحرص بناء ما سيصبح "أحد أكبر وأروع مشروعات التطوير"
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