رويترز: من المقرر أن تنقل مبعوثة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسالة حازمة إلى القادة اللبنانيين يوم الخميس مفادها أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع النفوذ غير المضبوط لحزب الله وحلفائه في تشكيل الحكومة الجديدة

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