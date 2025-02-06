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مسؤول أميركي بارز لرويترز: حزب الله هُزم ويجب أن تعكس الحكومة الجديدة هذه الحقيقة الجديدة

آخر الأخبار
2025-02-06 | 10:08
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مسؤول أميركي بارز لرويترز: حزب الله هُزم ويجب أن تعكس الحكومة الجديدة هذه الحقيقة الجديدة
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مسؤول أميركي بارز لرويترز: حزب الله هُزم ويجب أن تعكس الحكومة الجديدة هذه الحقيقة الجديدة

 
 
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