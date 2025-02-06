وزير الخارجية الإسرائيلي ردًا على سؤال بشأن خطة ترامب لغزة: ليس لدينا تفاصيل بعد وإذا رغب الناس في الهجرة فلا بد أن يتمكنوا من ذلك

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