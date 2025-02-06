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وزير الخارجية الإيطالي معلقًا على خطة ترامب عن غزة: لا نزال نؤيد حل الدولتين ولا يمكن تحقيق شيء بدون الفلسطينيين
آخر الأخبار
2025-02-06 | 10:13
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وزير الخارجية الإيطالي معلقًا على خطة ترامب عن غزة: لا نزال نؤيد حل الدولتين ولا يمكن تحقيق شيء بدون الفلسطينيين
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