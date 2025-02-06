كبير الباحثين في معهد الشرق الاوسط لـ "جدل": ما من سياسية اميركية واضحة بل معالم لها ونحن في فترة انتقالية ولست مستغرباً ان بري قلب الطاولة في ملف تشكيل الحكومة حول الاسم الشيعي الخامس لأنه بانتظار زيارة الوفد الاميركي ويريد ان يستمع الى تطمينات

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أمال شحادة: الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين واصابة ثالث في حالة حرجة جدا و7 اصابات أخرى ما بين متوسطة وصعبة ضمن وحدة عسكرية في المنطقة العازلة التي تعدها إسرائيل في غزة بعد سقوط رافعة عليهم بسبب الطقس العاصف