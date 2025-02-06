كبير الباحثين في معهد الشرق الاوسط لـ "جدل": احتمال الصراع بين اسرائيل وايران في الاشهر المقبلة غير مريح وقد يكون له انعكاسات على الميدان في لبنان واعتقد هناك اشكالية في رغبة اسرائيل البقاء في بعض النقاط وجبل الشيخ لأسباب استراتيجية

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