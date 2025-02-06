مارك ضو لـ"جدل": لم يحدث اي أمر بالملف الحكومي الا من خلال النقاشات واعتقد انه عند سقوط الاعتراض القواتي افتعلوا عندها عقدة تسمية الوزير الخامس الشيعي وقرر بري أن يقوم بإحدى "الارانب التي تخصّه" اليوم

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