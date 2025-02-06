نبيل بدر لـ "جدل": سمينا سلام لاقتناعنا به وحتى لو شكّل حكومة من دوننا أي كتلة لبنان الجديد وكتلة اعتدال وكتلة التوافق الوطني والفريق السني الموجود بالبرلمان تقريبًا وقد لا نعطيه الثقة ورغم ذلك سنسير معه لان نجاح مهمته هي من نجاح لبنان

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