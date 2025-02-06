نبيل بدر لـ"جدل": الذي كان يحقّ له في الماضي أن يُسمّي هو الرئيس الحريري لأنه كان شخصية سنيّة جارفة وكان يُساير الاطراف الاخرى أما الرئيس سلام فهو شخصية سياسية وليس لديه زعامة شعبية ولا يمتلك كتلة ولا يمكنه حصر السنّة بشخصه

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