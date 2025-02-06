ساسين للـLBCI: وزير المالية اليوم حزبيّ فلا يجوز الرضوخ للخيار الثّنائيّ "أمل" و"حزب الله" وعدم الرضوخ للخيارات الأخرى لذلك على سلام اتخاذ قرار واضح يفرض ما يريده هو والرئيس عون

ساسين للـLBCI: وزير المالية اليوم حزبيّ فلا يجوز الرضوخ للخيار الثّنائيّ "أمل" و"حزب الله" وعدم الرضوخ للخيارات الأخرى لذلك على سلام اتخاذ قرار واضح يفرض ما يريده هو والرئيس عون

المستشار السياسيّ لرئيس "حزب الكتائب اللبنانية" ساسين ساسين للـLBCI: لا مشكلة أن لا يتمثّل فريق في الحكومة فسلام أكّد أنّه يريد تشكيل حكومة لا علاقة لها بالمناكفات السّياسية