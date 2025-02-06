وليد البعريني لـ"جدل": نحن لا نعلّي سقف التصاريح من أجل مكاسب شخصية بل من أجل المصلحة العامة ومصلحة مناطقنا ولإنهاء حالة التهميش الني نعانيها منذ سنوات ونحن بانتظار ولادة الحكومة وبعدها سنأخذ موقفنا إثر الاجتماع مع الزملاء لناحية إعطاء الثقة من حجبها

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