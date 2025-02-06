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مارك ضو لـ"جدل": الذي قام به برّي اليوم هو محاولة احراج الرئيسين أمام الاعلام "كأنو أنا بآخر دقيقة بدّي انزعلكن ياها"

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2025-02-06 | 15:14
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مارك ضو لـ&quot;جدل&quot;: الذي قام به برّي اليوم هو محاولة احراج الرئيسين أمام الاعلام &quot;كأنو أنا بآخر دقيقة بدّي انزعلكن ياها&quot;
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مارك ضو لـ"جدل": الذي قام به برّي اليوم هو محاولة احراج الرئيسين أمام الاعلام "كأنو أنا بآخر دقيقة بدّي انزعلكن ياها"

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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