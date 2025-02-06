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o
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o
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o
متن
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o
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وليد البعريني لـ"جدل": وصلت الى حائط مسدود مع الرئيس المكلّف وأحضّر للقاء مع الهيئات الاجتماعية في عكار الأحد لوضعهم في الاجواء
آخر الأخبار
2025-02-06 | 15:27
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وليد البعريني لـ"جدل": وصلت الى حائط مسدود مع الرئيس المكلّف وأحضّر للقاء مع الهيئات الاجتماعية في عكار الأحد لوضعهم في الاجواء
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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