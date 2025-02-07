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نتنياهو: أمر ترمب التنفيذي سيدافع عن أميركا وإسرائيل ضد المحكمة الجنائية الفاسدة والمعادية للسامية

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2025-02-07 | 00:19
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نتنياهو: أمر ترمب التنفيذي سيدافع عن أميركا وإسرائيل ضد المحكمة الجنائية الفاسدة والمعادية للسامية
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نتنياهو: أمر ترمب التنفيذي سيدافع عن أميركا وإسرائيل ضد المحكمة الجنائية الفاسدة والمعادية للسامية

 
 
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