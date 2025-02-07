التحكم المروري: طريق ترشيش زحلة سالكة امام الآليات ذات الدفع الرباعي فقط

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معلومات للـLBCI: الأمن العام اللبناني عند نقطة المصنع تسلم فجرًا اللبنانيين الأربعة الذين أوقفتهم قسد في منطقة دير الزور وأسماؤهم: محمد قدور وعمر الأكومي وحسان منصور وعبد السلام ابراهيم