خامنئي: إجراء محادثات مع أميركا ليس ذكيا ولا حكيما ولا مشرفا والتجربة أثبتت ذلك

نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس تصل إلى قصر بعبدا للإجتماع برئيس الجمهورية جوزيف عون

نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس تصل إلى قصر بعبدا للإجتماع برئيس الجمهورية جوزيف عون

معلومات للـLBCI: الأمن العام اللبناني عند نقطة المصنع تسلم فجرًا اللبنانيين الأربعة الذين أوقفتهم قسد في منطقة دير الزور وأسماؤهم: محمد قدور وعمر الأكومي وحسان منصور وعبد السلام ابراهيم