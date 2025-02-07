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o
البقاع
6
o
الجنوب
12
o
الشمال
12
o
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o
كسروان
13
o
متن
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o
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التحكم المروري: طريق ترشيش زحلة مقطوعة حاليا أمام جميع المركبات أما طريق ضهر البيدر فأصبحت سالكة أمام جميع المركبات والشاحنات
آخر الأخبار
2025-02-07 | 07:04
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التحكم المروري: طريق ترشيش زحلة مقطوعة حاليا أمام جميع المركبات أما طريق ضهر البيدر فأصبحت سالكة أمام جميع المركبات والشاحنات
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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