زهران للـLBCI: المشكلة في اسم مبيّض هو التالي: هناك اتفاق على تسمية "أمل" و"حزب الله" لـ4 وزراء على أن يوافق سلام عليهم أمّا الاسم الخامس فاتفق على العكس أي أن يسميه سلام فالخلل الذي حصل كان من سلام وهذا خلل عن قصد لتأجيل تشكيل الحكومة

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