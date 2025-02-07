٦ إصابات من العشائر جراء الإشتباكات المستمرة حتى الساعة عند الحدود اللبنانية السورية من جهة الهرمل بين عناصر هيئة تحرير الشام والعشائر

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك