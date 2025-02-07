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o
البقاع
4
o
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o
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o
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o
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11
o
متن
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o
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الوكالة الوطنية: شهيدان وجريحان كحصيلة للانفجار في المنزل المفخخ في طير حرفا
آخر الأخبار
2025-02-07 | 10:11
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الوكالة الوطنية: شهيدان وجريحان كحصيلة للانفجار في المنزل المفخخ في طير حرفا
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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