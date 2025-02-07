النائب غسان حاصباني للـLBCI: كلّما زادت المشاركة السياسية لـ"حزب الله" في الحكومة المقبلة كلّما انخفضت حظوظ الحصول على الدعم لإعادة الإعمار

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