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o
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o
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o
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العاهل الأردنيّ: نرفض أي محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية
آخر الأخبار
2025-02-07 | 11:22
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العاهل الأردنيّ: نرفض أي محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية
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