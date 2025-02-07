اللقاء بين عون وسلام تضمّن محاولة على اتفاق على الاسم الخامس وهو ناصر السعيدي لكنّ الأخير اعتذر عن دخول الحكومة إذ إنّه كان يحبّذ استلام حقيبة ضمن اختصاصه والبحث يجري على اسم آخر

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