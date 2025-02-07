كرم للـLBCI: لم نكن نريد وزارة الطاقة لأنّنا وفق دراسة اكتشفنا ألّا امكانية في سنة ونيّف أن نحسّن الوزارة لكن عندما طُرحت علينا وفق خطة مبنية على ستة أشهر قبلنا بالموضوع

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