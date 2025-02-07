فادي كرم للـ LBCI: تيار المستقبل لا يعمل حالياً في السياسة وبالتالي لا علاقة سياسية معه اما في العلاقة الشخصية فلا اشكالية بيننا ونظرتنا موحدة تجاه لبنان

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التحكم المروري: الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج: عيناتا - الارز، كفردبيان - حدث بعلبك، العاقورة - حدث بعلبك، الهرمل - سير الضنية، الهرمل - القبيات، معاصر الشوف - كفريا