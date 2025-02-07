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o
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10
o
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11
o
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o
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11
o
متن
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فادي كرم للـ LBCI: تيار المستقبل لا يعمل حالياً في السياسة وبالتالي لا علاقة سياسية معه اما في العلاقة الشخصية فلا اشكالية بيننا ونظرتنا موحدة تجاه لبنان
آخر الأخبار
2025-02-07 | 15:42
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فادي كرم للـ LBCI: تيار المستقبل لا يعمل حالياً في السياسة وبالتالي لا علاقة سياسية معه اما في العلاقة الشخصية فلا اشكالية بيننا ونظرتنا موحدة تجاه لبنان
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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