فادي كرم للـ LBCI: هناك تواصل دائم مع التيار الوطني الحر بالرغم من أنه عليه ان يقوم بمراجعة للفترة السابقة لنتمكن من المتابعة لكن لا قطيعة معهم

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