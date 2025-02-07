فادي كرم للـ LBCI: مشكلتنا سياسية لا مالية ولا اقتصادية فالاستقرار يجلب الازدهار ونريد فقط ان ينفصل حزب الله عن ايديولوجيتنا "وهو بيرتاح ونحنا منرتاح واسرائيل مش عنّا" وطالما نحن دولة محترمة وقوية لا يمكن لاسرائيل أن تأخذ شيئاً

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