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الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو أنهى استعداداته لاستقبال المختطفين العائدين إلى إسرائيل من قطاع غزة

آخر الأخبار
2025-02-08 | 02:52
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الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو أنهى استعداداته لاستقبال المختطفين العائدين إلى إسرائيل من قطاع غزة
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الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو أنهى استعداداته لاستقبال المختطفين العائدين إلى إسرائيل من قطاع غزة

 
 
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