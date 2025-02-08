الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الاسرائيلي عمد الى احراق منازل في بلدة العديسة والدخان يغطي أجواء المنطقة بشكل كثيف

الجزيرة: بدء عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر في دير البلح وسط قطاع غزة

الجزيرة: بدء عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر في دير البلح وسط قطاع غزة

الأمين العام لـ"الكتلة الوطنيّة" ميشال الحلو للـLBCI: تصريح الموفدة الأميركية أمس كان مهينا للبنانيين بشكل عام فإسرائيل دولة عدوة وإسرائيل دمّرت بلدنا