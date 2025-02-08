نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس تلتقي الرئيس المكلف نواف سلام

أ.ف.ب: الجيش الإسرائيلي يؤكد تسلمه الرهائن الثلاثة المفرج عنهم في قطاع غزة

أ.ف.ب: الجيش الإسرائيلي يؤكد تسلمه الرهائن الثلاثة المفرج عنهم في قطاع غزة

سقوط عدد من القذائف على بلدة قنافذ اللبنانية على الحدود الشمالية لمدينة الهرمل مصدرها ريف القصير السورية بعد هدوء إستمر طوال الليل